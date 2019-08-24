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Помпео привітав від імені Трампа українців з Днем Незалежності

Помпео привітав від імені Трампа українців з Днем Незалежності

Київ • УНН

 • 8119 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Державний секретар США Майкл Помпео привітав українців від імені президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та американського народу з 28-ю річницею незалежності України. Про це УНН повідомляє з посиланням на поширене державним департаментом США привітання.

"Від імені Президента Трампа та американського народу я вітаю всіх українців з 28-ю річницею незалежності вашої країни", - привітав Помпео.

У привітанні зазначається, що Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй підтримці процвітаючої, демократичної та вільної України, захищеної у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи окуповані райони Донбасу і Крим, та її стійкості супроти російської агресії.

"Цьогорічні президентські й парламентські вибори підтвердили прагнення українців до мирного, заможного і демократичного майбутнього. Як зазначив Президент Зеленський, реалізувавши свій потенціал, Україна може стати зразком для інших країн регіону та за його межами", - зазначив Помпео.

За його словами, Сполучені Штати стоять разом з Україною в цей момент історичної можливості і сподіваються на співпрацю з новим урядом та народом України для просування реформ, необхідних для успіху України.

"Найкращі побажання до радісного Дня Незалежності та миру й достатку на рік, що попереду", - додав він.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон привітав українців з Днем Незалежності словами "Слава Україні".

Українські Національні Новини

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