Помпео привітав від імені Трампа українців з Днем Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Державний секретар США Майкл Помпео привітав українців від імені президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та американського народу з 28-ю річницею незалежності України. Про це УНН повідомляє з посиланням на поширене державним департаментом США привітання.
"Від імені Президента Трампа та американського народу я вітаю всіх українців з 28-ю річницею незалежності вашої країни", - привітав Помпео.
У привітанні зазначається, що Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй підтримці процвітаючої, демократичної та вільної України, захищеної у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи окуповані райони Донбасу і Крим, та її стійкості супроти російської агресії.
"Цьогорічні президентські й парламентські вибори підтвердили прагнення українців до мирного, заможного і демократичного майбутнього. Як зазначив Президент Зеленський, реалізувавши свій потенціал, Україна може стати зразком для інших країн регіону та за його межами", - зазначив Помпео.
За його словами, Сполучені Штати стоять разом з Україною в цей момент історичної можливості і сподіваються на співпрацю з новим урядом та народом України для просування реформ, необхідних для успіху України.
"Найкращі побажання до радісного Дня Незалежності та миру й достатку на рік, що попереду", - додав він.
Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон привітав українців з Днем Незалежності словами "Слава Україні".