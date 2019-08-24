Джонсон привітав українців з Днем Незалежності словами "Слава Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав у відеозверненні українців з Днем Незалежності словами "Слава Україні". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку посольства України у Великій Британії в Facebook.
Голова групи дружби з Україною в британському парламенті Джон Уіттінгдейл, колишній посол Сполученого Королівства в Києві Роберт Брінклі, парламентарії Майкл Феллон, Елісон Сатти, Джон Гроган, Джонатан Джаноглі, Полін Летем, граф Оксфордський Реймонд і інші записали поетичне привітання Україні до річниці незалежності. Вони прочитали по рядку з пісні Тараса Петриненка "Україна".
Нагадаємо, З нагоди 28-ї річниці Незалежності України привітання надійшли від Трампа та Єлизавети II.