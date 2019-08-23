З нагоди 28-ї річниці Незалежності України привітання надійшли від Трампа та Єлизавети II
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На адресу Президента України Володимира Зеленського надходять вітання з нагоди 28-ї річниці Незалежності України, зазначає УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.
Так, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголосив, що підтримка з боку США суверенітету й територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів є незмінною.
“Протягом наступного року Сполучені Штати Америки працюватимуть у партнерстві з владою та народом України заради просування реформ, які є надзвичайно важливими для успіху України, включно з реформами в царині верховенства права й боротьби з корупцією, зміцненням демократичних інституцій та сприянням економічному зростанню. Українська нація має втілити свій величезний потенціал, і Сполучені Штати пишаються тим, що є партнером і підтримують Україну на цьому шляху змін”, — вказано у вітальному повідомленні з США.
Також привітання з Днем Незалежності України надійшло від Королеви Великої Британії Єлизавети Другої.
“З великою радістю надсилаю Вашій Високоповажності свої привітання з нагоди Вашого національного свята, разом з найкращими побажаннями щастя та процвітання народу України у прийдешні роки”, — сказано в тексті.
Нагадуємо, Україну з Днем Незалежності привітали в соціальних мережах американські та британські дипломати.