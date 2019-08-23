Україну з Днем Незалежності привітали в соціальних мережах американські та британські дипломати
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Американські та британські дипломати у соціальних мережах виклали відеопривітання для України до Дня Незалежності. Відповідні відео з'явилися на сторінці посольства України в США у Facebook та посольства України у Великій Британії у Twitter, передає УНН.
Американські дипломати та волонтери продекламували вірш української поетеси Ліни Костенко “Вечірнє сонце”.
“Наші колеги записали вірш на відео під час своїх подорожей до різних куточків України — на схід і захід, північ і південь”, — йдеться в повідомленні.
Прем’єр-міністр та політики Великобританії продекламували текст пісні українського музиканта Тараса Петриненко “Україна”.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що не може бути ніякої альтернативи Дню Незалежності України, але люди самі вирішують, чи брати участь у ході.
#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 августа 2019 г.