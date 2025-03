Україну з Днем Незалежності привітали в соціальних мережах американські та британські дипломати

Американські дипломати та волонтери продекламували вірш української поетеси Ліни Костенко “Вечірнє сонце”.

“Наші колеги записали вірш на відео під час своїх подорожей до різних куточків України — на схід і захід, північ і південь”, — йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр та політики Великобританії продекламували текст пісні українського музиканта Тараса Петриненко “Україна”.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що не може бути ніякої альтернативи Дню Незалежності України, але люди самі вирішують, чи брати участь у ході.

#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 августа 2019 г.