Украина с Днем Независимости поздравили в социальных сетях американские и британские дипломаты

Американские дипломаты и волонтеры продекламировали стихотворение украинской поэтессы Лины Костенко “Вечернее солнце”.

“Наши коллеги записали стихотворение на видео во время своих путешествий в разные уголки Украины — на восток и запад, север и юг”, — говорится в сообщении.

Премьер-министр и политики Великобритании продекламировали текст песни украинского музыканта Тараса Петриненко “Украина”.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не может быть никакой альтернативы Дню Независимости Украины, но люди сами решают, участвовать в шествии.

#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 августа 2019 г.