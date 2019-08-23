Украина с Днем Независимости поздравили в социальных сетях американские и британские дипломаты
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Американские и британские дипломаты в социальных сетях выложили видеопоздравления для Украины ко Дню Независимости. Соответствующие видео появились на странице посольства Украины в США в Facebook и посольства Украины в Великобритании в Twitter, передает УНН.
Американские дипломаты и волонтеры продекламировали стихотворение украинской поэтессы Лины Костенко “Вечернее солнце”.
“Наши коллеги записали стихотворение на видео во время своих путешествий в разные уголки Украины — на восток и запад, север и юг”, — говорится в сообщении.
Премьер-министр и политики Великобритании продекламировали текст песни украинского музыканта Тараса Петриненко “Украина”.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не может быть никакой альтернативы Дню Независимости Украины, но люди сами решают, участвовать в шествии.
#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 августа 2019 г.