Джонсон поздравил украинцев с Днем Независимости словами "Слава Украине"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил в видеообращении украинцев с Днем Независимости словами "Слава Украине". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства Украины в Великобритании в Facebook.
Председатель группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джон Уиттингдейл, бывший посол Соединенного Королевства в Киеве Роберт Бринкли, парламентарии Майкл Фэллон, Элисон Сатти, Джон Гроган, Джонатан Джаногли, Полин Лэтем, граф Оксфордский Рэймонд и другие записали поэтическое поздравление Украине к годовщине независимости. Они прочитали по строчке из песни Тараса Петриненко "Украина".
Напомним, По случаю 28-й годовщины Независимости Украины поздравления поступили от Трампа и Елизаветы II.