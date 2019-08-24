Джонсон поздравил украинцев с Днем Независимости словами "Слава Украине"

Председатель группы дружбы с Украиной в британском парламенте Джон Уиттингдейл, бывший посол Соединенного Королевства в Киеве Роберт Бринкли, парламентарии Майкл Фэллон, Элисон Сатти, Джон Гроган, Джонатан Джаногли, Полин Лэтем, граф Оксфордский Рэймонд и другие записали поэтическое поздравление Украине к годовщине независимости. Они прочитали по строчке из песни Тараса Петриненко "Украина".

Напомним, По случаю 28-й годовщины Независимости Украины поздравления поступили от Трампа и Елизаветы II.