Радник Трампа прибув з візитом до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув з візитом до Києва, він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями. Про це повідомило посольство США в Україні у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями", - вказали в американському диппредставництві.
Напередодні Болтон заявив, що з нетерпінням чекає на зустрічі з партнерами у Києві, відзначивши, що США підтримують зусилля та бачення Президента України Володимира Зеленського щодо реформ задля створення сильнішої та заможнішої України.