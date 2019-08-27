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Радник Трампа прибув з візитом до Києва

Радник Трампа прибув з візитом до Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув з візитом до Києва, він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями. Про це повідомило посольство США в Україні у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями", - вказали в американському диппредставництві.

Напередодні Болтон заявив, що з нетерпінням чекає на зустрічі з партнерами у Києві, відзначивши, що США підтримують зусилля та бачення Президента України Володимира Зеленського щодо реформ задля створення сильнішої та заможнішої України.

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