ШаурмаТакШаурма: Зеленський відповів хейтерам
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що шаурма є прекрасним рішенням, коли у тебе напружений графік, а ще це допомагає не "забронзовіти" і не відриватися від людей. Так Зеленський висловився у Twiter, прикріпивши до твіта і своє фото з шаурмою, передає УНН.
"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма", - зазначив Зеленський.
Така реакція Президента послідувала після того, як у мережі посипалися коментарі з приводу його згадки про шаурму і її запах у привітанні киян з Днем Києва.
Тоді Зеленський написав у Facebook: "Є те, що робить Київ - Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро".
Користувачі соціальних мереж висловили невдоволення таким привітанням Президента.
Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма pic.twitter.com/LEmQe6USM8— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 29 травня 2019 р.