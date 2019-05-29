ШаурмаТакШаурма: Зеленський відповів хейтерам

"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма", - зазначив Зеленський.

Така реакція Президента послідувала після того, як у мережі посипалися коментарі з приводу його згадки про шаурму і її запах у привітанні киян з Днем Києва.

Тоді Зеленський написав у Facebook: "Є те, що робить Київ - Києвом. Це запах квітучих лип і шаурми біля метро".

Користувачі соціальних мереж висловили невдоволення таким привітанням Президента.

Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма pic.twitter.com/LEmQe6USM8