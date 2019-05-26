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Зеленський привітав киян з Днем міста

Зеленський привітав киян з Днем міста

Київ • УНН

 • 12645 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зранку в неділю, 26 травня, привітав жителів Києва і гостей столиці з Днем міста. Свої вітання він висловив у соцмережі Facebook, передає УНН.

“Я переїхав до Києва у 2003 році. По собі знаю, що у столиці особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати. Це горде і суворе місто. Київ не спішить відкривати свої обійми. Він придивляється. Він може перемолоти тебе, а може стати рідним. Потрібна мить, щоб закохатись в це місто. І мить, щоб в ньому розчаруватись. Але у Києва є одна унікальна риса — він точно не залишає байдужим”, — написав Президент.

З його слів, у міста не все ідеально, але це робить Київ живим, справжнім.

“За це ми його і любимо. У цьому місті, знайшлось місце на карті для нашого Кварталу 95. У цьому місті моя донька пішла у перший клас. У цьому місті народився мій син. І звичайно, в серці цього міста народжується свобода. Київ, я люблю тебе!”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, напередодні Зеленський запевнив, що зробить все від нього залежне, щоб талановиті українці могли реалізовувати свої ініціативи на батьківщині, і щоб Україна стала для них “базою для подальшого підкорення світу”.

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