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Президент про ювілей Сікорського: ми зробимо Україну базою для подальшого підкорення світу

Президент про ювілей Сікорського: ми зробимо Україну базою для подальшого підкорення світу

Київ • УНН

 • 18306 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що зробить все від нього залежне, щоб талановиті українці могли реалізовувати свої ініціативи на батьківщині, і щоб Україна стала для них “базою для подальшого підкорення світу”. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Facebook в день 130-річного ювілею від дня народження авіаконструктора Ігоря Сікорського, пише УНН.

Зеленський назвав Сікорського знаменитим українцем, нагадавши, що той народився в Києві. Глава держави повідомив, що Україна щорічно дає світові нові таланти.

Зеленський пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб відкрити для “кожного здатного українця шлях до вільної реалізації своїх ініціатив в першу чергу у власній країні”. “Щоб саме Україна стала для наших геніїв базою для подальшого підкорення світу”, — підкреслив президент.

Ігор Сікорський народився в 1889 році в Києві. Навчався в петербурзькому Морському училищі і Київському політехнічному інституті. У 1919 році емігрував в США, де створив компанію Sikorsky Aircraft. Є творцем перших в світі чотиримоторних літаків “Руський витязь” та “Ілля Муромець”, трансатлантичного гідроплана, першого в світі серійного вертольота R-4 і інших літальних апаратів.

В Україні ім’я Сікорського носить Київський політехнічний інститут, який авіаконструктор закінчив в 1912 році. Також його ім’я носить аеропорт Києва (Жуляни).

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