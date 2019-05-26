Президент про ювілей Сікорського: ми зробимо Україну базою для подальшого підкорення світу

КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що зробить все від нього залежне, щоб талановиті українці могли реалізовувати свої ініціативи на батьківщині, і щоб Україна стала для них “базою для подальшого підкорення світу”. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Facebook в день 130-річного ювілею від дня народження авіаконструктора Ігоря Сікорського, пише УНН.