ШаурмаТакШаурма: Зеленский ответил хейтерам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шаурма является прекрасным решением, когда у тебя напряженный график, а еще это помогает не "забронзоветь" и не отрываться от людей. Так Зеленский высказался в Twiter, прикрепив к твиту и свое фото с шаурмой, передает УНН.
"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма", - отметил Зеленский.
Такая реакция Президента последовала после того, как в сети посыпались комментарии по поводу его упоминания о шаурме и ее запахе в поздравлении киевлян с Днем Киева.
Тогда Зеленский написал в Facebook: "Есть то, что делает Киев - Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро".
Пользователи социальных сетей выразили недовольство таким приветствием Президента.
Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма pic.twitter.com/LEmQe6USM8— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 29 травня 2019 р.