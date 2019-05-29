Зеленський пояснив, чому призначив Оцерклевича начальником УДО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів і рядових бійців, які добровільно йшли до війська у 2014-му та яких армійська бюрократія потім вичавлювала з лав ЗСУ, час підвищувати та повертати до активної служби. Так Президент України Володимир Зеленський прокоментував призначення нового начальника Управління державної охорони, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
“Вважаю, що таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів і рядових бійців, які добровільно йшли до війська у 2014-му та яких армійська бюрократія потім вичавлювала з лав ЗСУ, час підвищувати та повертати до активної служби. Переконаний, що з новими складними обов’язками Олексій Оцерклевич впорається гідно”, — зазначив Зеленський.
За словами Президента, Оцерклевичу з ним точно буде несолодко.
“Бо я маю намір ходити до людей — так часто, як зможу. Попри ризики, які в цьому вбачатимуть працівники УДО”, — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Управління держохорони очолив Олексій Оцерклевич.
В АП повідомили, що рекомендації щодо кандидатури Олексія Оцерклевича Президент отримав від нинішніх офіцерів, а також від ветеранів, волонтерів і журналістів.
Олексій “Купол” Оцерклевич став відомим завдяки військовій хитрості, яка дозволила провести без жодного пострілу ротацію наших військових і добровольців у ДАПі — просто на очах у ватажка російських найманців Мотороли. Про це у той час повідомляли офіційні речники Генштабу ЗСУ.
За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм Олексій Оцерклевич був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Водночас, він принципово відстоював інтереси бійців у суперечках із керівництвом, через що не мав прихильності з боку пострадянських генералів.