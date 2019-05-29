Зеленський пояснив, чому призначив Оцерклевича начальником УДО

ukru
17:51 • 30383 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 68086 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 72125 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 73159 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 58402 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 91738 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 148292 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166512 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153907 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 238692 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
57 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 72963 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 65671 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 32932 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 33055 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

16:36 • 44272 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 155905 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 238692 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 203521 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 188681 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 155572 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 33055 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 32932 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 59557 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 35834 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 72285 перегляди
Актуальне
Зеленський пояснив, чому призначив Оцерклевича начальником УДО

Зеленський пояснив, чому призначив Оцерклевича начальником УДО

Київ • УНН

 • 18169 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів і рядових бійців, які добровільно йшли до війська у 2014-му та яких армійська бюрократія потім вичавлювала з лав ЗСУ, час підвищувати та повертати до активної служби. Так Президент України Володимир Зеленський прокоментував призначення нового начальника Управління державної охорони, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Вважаю, що таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів і рядових бійців, які добровільно йшли до війська у 2014-му та яких армійська бюрократія потім вичавлювала з лав ЗСУ, час підвищувати та повертати до активної служби. Переконаний, що з новими складними обов’язками Олексій Оцерклевич впорається гідно”, — зазначив Зеленський.

За словами Президента, Оцерклевичу з ним точно буде несолодко.

“Бо я маю намір ходити до людей — так часто, як зможу. Попри ризики, які в цьому вбачатимуть працівники УДО”, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Управління держохорони очолив Олексій Оцерклевич.

В АП повідомили, що рекомендації щодо кандидатури Олексія Оцерклевича Президент отримав від нинішніх офіцерів, а також від ветеранів, волонтерів і журналістів.

Олексій “Купол” Оцерклевич став відомим завдяки військовій хитрості, яка дозволила провести без жодного пострілу ротацію наших військових і добровольців у ДАПі — просто на очах у ватажка російських найманців Мотороли. Про це у той час повідомляли офіційні речники Генштабу ЗСУ.

За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм Олексій Оцерклевич був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Водночас, він принципово відстоював інтереси бійців у суперечках із керівництвом, через що не мав прихильності з боку пострадянських генералів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,172.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.96