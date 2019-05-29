Зеленський пояснив, чому призначив Оцерклевича начальником УДО

КИЇВ. 29 травня. УНН. Таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів і рядових бійців, які добровільно йшли до війська у 2014-му та яких армійська бюрократія потім вичавлювала з лав ЗСУ, час підвищувати та повертати до активної служби. Так Президент України Володимир Зеленський прокоментував призначення нового начальника Управління державної охорони, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.