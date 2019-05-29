Зеленский объяснил, почему назначил Оцерклевича начальником УГО

КИЕВ. 29 мая. УНН. Таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение нового начальника Управления государственной охраны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.