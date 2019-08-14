"Квартал 95" показав перші жарти про Президента Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Під час концерту в Одесі Студія “Квартал 95” показала перші жарти про свого колишнього лідера, а нині Президента України Володимира Зеленського, повідомляє УНН.
Жарт "зачепив" не лише Главу держави, а й главу Офісу Президента України Андрія Богдана.
Під час концерту пролунала пісня, в якій у перебільшеній манері описувалась робоча взаємодія Зеленського та Богдана. Також політикам пригадали шаурму. Пісня супроводжувалася демонстрацією відеоряду з реальних фото Президента та глави ОП, а також змонтованими фотографіями з дитинства Президента та з часів його творчої кар’єри.
Андрій Богдан відреагував на жарт. Він розмістив у себе на сторінці відео та написав: “Ось вона слава!”.
Також під час концерту була представлена пародія на Володимира Зеленського у виконанні коміка Юрія Великого.