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"Квартал 95" показав перші жарти про Президента Зеленського

"Квартал 95" показав перші жарти про Президента Зеленського

Київ • УНН

 • 62132 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Під час концерту в Одесі Студія “Квартал 95” показала перші жарти про свого колишнього лідера, а нині Президента України Володимира Зеленського, повідомляє УНН.

Жарт "зачепив" не лише Главу держави, а й главу Офісу Президента України Андрія Богдана.

Під час концерту пролунала пісня, в якій у перебільшеній манері описувалась робоча взаємодія Зеленського та Богдана. Також політикам пригадали шаурму. Пісня супроводжувалася демонстрацією відеоряду з реальних фото Президента та глави ОП, а також змонтованими фотографіями з дитинства Президента та з часів його творчої кар’єри.

Андрій Богдан відреагував на жарт. Він розмістив у себе на сторінці відео та написав: “Ось вона слава!”.

Також під час концерту була представлена пародія на Володимира Зеленського у виконанні коміка Юрія Великого.

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