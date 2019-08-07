Зеленський подзвонив Путіну після загибелі українських військових

"Не зважаючи на те, що статистика з 21 липня краща… нам потрібно терміново у найближчий час зустрітись лідерами нормандської четвірки, і подивитись один одному в очі і припинити цю війну. Я сьогодні зранку розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу, терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближує до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей – перше", - сказав Президент.

З його слів, інше питання, яке він підіймав під час розмови – продовження розмінування, і необхідність скоротити "з тієї сторони" терміни будівництва мосту у Станиці Луганській.

"Ще декілька питань, які я підняв – це повернення наших полонених. У нас була довга розмова. Я кажу "наших людей вбивають" - мені кажуть, там є якісь деталі, де наші стріляють по цивільним людям. Всі говорять про те, що хочуть миру, але крім слів ми маємо рухатись швидкими кроками", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 6 серпня бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення.