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Зеленский позвонил Путину после гибели украинских военных

Зеленский позвонил Путину после гибели украинских военных

Киев  •  УНН

 • 19266 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех солдат ООС на Донбассе позвонил лидеру РФ Владимиру Путину с призывом повлиять на боевиков. Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Несмотря на то, что статистика с 21 июля лучше... нам нужно срочно в ближайшее время встретиться лидерами нормандской четверки, и посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну. Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу, срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей - первое", - сказал Президент.

По его словам, другой вопрос, который он поднимал во время разговора - продолжение разминирования, и необходимость сократить "с той стороны" сроки строительства моста в Станице Луганской.

"Еще несколько вопросов, которые я поднял - это возвращение наших пленных. У нас был долгий разговор. Я говорю "наших людей убивают" - мне говорят, там есть какие-то детали, где наши стреляют по гражданским людям. Все говорят о том, что хотят мира, но кроме слов мы должны двигаться быстрыми шагами", - добавил Зеленский.

Напомним, 6 августа боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения.

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