ООС: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, є загиблі та поранені

КИЇВ. 7 серпня. УНН. 6 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню. З них 1 раз із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї — мінометів калібру 120 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр штабу ООС.