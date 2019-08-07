ООС: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. 6 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню. З них 1 раз із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї — мінометів калібру 120 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр штабу ООС.
Станом на 07:00 7 серпня 2019 року в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив шість обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- поблизу Богданівки з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
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- двічі поряд з Павлополем з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
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- двічі поблизу Водяного — зі стрілецької зброї;
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- поблизу Лебединського зі стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 3 рази:
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- двічі неподалік Травневого — з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
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- у районі населеного пункту Південне із забороненої Мінськими угодами зброї — міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення.
Від початку поточної доби обстрілів позицій Об’єднаних сил не зафіксовано.
Об’єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Як повідомляв УНН, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що дуже розчарований новинами про порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі, через які загинули четверо українських військових.