ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, есть погибшие и раненые

КИЕВ. 7 августа. УНН. 6 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам с вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.