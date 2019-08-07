ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, есть погибшие и раненые

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КИЕВ. 7 августа. УНН. 6 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам с вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По состоянию на 07:00 7 августа 2019 года в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

  • вблизи Богдановки из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • дважды рядом с Павлополем из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • дважды вблизи Водяного - из стрелкового оружия;
  • вблизи Лебединского из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 3 раза:

  • дважды неподалеку Майского - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Южное с запрещенной минского соглашениями оружия - миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщал УНН, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что очень разочарован новостями о нарушениями режима прекращения огня на Донбассе, через которые погибли четверо украинских военных.

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