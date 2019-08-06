У зоні ООС загинули четверо українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог два рази порушив режиму припинення вогню, в результаті чого четверо українських військових загинули. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
"Від початку поточної доби сьогодні, 6 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційних обстріли наших позицій", - сказав Гуцуляк.
Так, о 00:45 протягом майже години ворог застосовував озброєння бойової машини піхоти, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по наших оборонцях села Богданівка Донецької області.
О 10:20 російські бойовики розпочали обстріл з РПГ (ручний протитанковий гранатомет – ред.) поблизу Павлополя.
"Із сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення, несумісні з життям", - додав Гуцуляк.
Нагадаємо, 5 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, бойовики двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї.