В зоне ООС погибли четверо украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. С начала этих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг дважды нарушил режим прекращения огня, в результате чего четверо украинских военных погибли. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
"С начала текущих суток сегодня, 6 августа, российско-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела наших позиций", - сказал Гуцуляк.
Так, в 00:45 в течение почти часа враг применял вооружение боевой машины пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по нашим защитникам села Богдановка Донецкой области.
В 10:20 российские боевики начали обстрел из РПГ (ручной противотанковый гранатомет - ред.) вблизи Павлополя.
"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью", - добавил Гуцуляк.
Напомним, 5 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. В то же время, боевики дважды нарушили запрет на использование любого оружия.