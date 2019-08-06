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ООС: бойовики 2 рази обстріляли українські позиції, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. 5 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по наших захисниках зі стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу Водяного – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:

неподалік Південного – зі стрілецької зброї.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поряд Богданівки – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.

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