ООС: бойовики 2 рази обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. 5 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по наших захисниках зі стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:
поблизу Водяного – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:
неподалік Південного – зі стрілецької зброї.
Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поряд Богданівки – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Нагадаємо, за минулу добу внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення.