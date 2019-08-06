ООС: боевики 2 раза обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. 5 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Водяного - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз:
неподалеку от Южного - из стрелкового оружия.
С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:
рядом с Богдановкой - из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Напомним, за минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения.