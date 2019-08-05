ООС: військовослужбовець отримав поранення через вибух невідомого пристрою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в районі проведення ООС один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Упродовж доби підрозділи ОС дотримуються сталого режиму припинення вогню. Натомість, ворог два рази порушив заборону на використання будь-якої зброї.
Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:
поблизу Водяного з напрямку Ужівки – застосовуючи стрілецьку зброю.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:
неподалік Південного з напрямку шахти ім. Гагаріна – застосовуючи стрілецьку зброю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: бойовики двічі обстріляли українські позиції, є поранений
4 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню.
Натомість, збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Факти турбуючого вогню противника зафіксовано поблизу населених пунктів Верхньоторецьке, Піски, Лебединське та Водяне.
4 серпня в районі проведення ООС представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил розкрито 1 крадіжку, 1 хуліганство, 1 шахрайство та 4 факти незаконного поводження з наркотичними засобами. За підозрою участі у складі збройних формувань Російської Федерації та її найманців затримано та передано до правоохоронних органів 3 особи. Виявлено 15 адміністративних правопорушень.
Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 16000 осіб та 2200 транспортних засобів. 14500 осіб та 2000 транспортних засобів перетнули лінію зіткнення у зворотному напрямку. 38-ом особам було відмовлено в пропуску через лінію розмежування.
Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Суспільно-політична та гуманітарна обстановка залишається під контролем Об'єднаних сил.
Нагадаємо, рівно п’ять років тому, 5 серпня 2014 року, українські військові звільнили Мар’їнку від російської окупації.