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Сьогодні п’ята річниця звільнення Мар'їнки від російської окупації

Сьогодні п’ята річниця звільнення Мар'їнки від російської окупації

Київ • УНН

 • 15759 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Рівно п’ять років тому, 5 серпня 2014 року, українські військові звільнили Мар'їнку від російської окупації, передає УНН.

П'ять років тому, завдяки успішним діям військовослужбовців – учасників антитерористичної операції – та місцевого населення було звільнено від збройних формувань Російської Федерації та її найманців місто Мар'їнка, заявив Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський у своєму привітанні до Дня звільнення Мар'їнки.

"Наша армія змінилася, стала боєздатною і ми, військовослужбовці Об'єднаних сил, ніколи більше не дозволимо загарбникам ступати по нашій землі! Вічна пам'ять українським воїнам і цивільним громадянам, загиблим під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на Сході держави. Слава і честь захисникам, патріотам, волонтерам та усім, хто не шкодуючи зусиль боронить рідну землю!" - йдеться у привітанні Командувача, розміщеному прес-центром штабу ООС у Facebook.

Як повідомляв УНН, 21 липня була п'ята річниця звільнення міста Торецьк у Донецькій області та Рубіжне Луганської області від російських окупантів. 

Українські Національні Новини

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