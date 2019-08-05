Сьогодні п’ята річниця звільнення Мар'їнки від російської окупації

П'ять років тому, завдяки успішним діям військовослужбовців – учасників антитерористичної операції – та місцевого населення було звільнено від збройних формувань Російської Федерації та її найманців місто Мар'їнка, заявив Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський у своєму привітанні до Дня звільнення Мар'їнки.

"Наша армія змінилася, стала боєздатною і ми, військовослужбовці Об'єднаних сил, ніколи більше не дозволимо загарбникам ступати по нашій землі! Вічна пам'ять українським воїнам і цивільним громадянам, загиблим під час проведення антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на Сході держави. Слава і честь захисникам, патріотам, волонтерам та усім, хто не шкодуючи зусиль боронить рідну землю!" - йдеться у привітанні Командувача, розміщеному прес-центром штабу ООС у Facebook.

Як повідомляв УНН, 21 липня була п'ята річниця звільнення міста Торецьк у Донецькій області та Рубіжне Луганської області від російських окупантів.