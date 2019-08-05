ООС: военнослужащий получил ранения в результате взрыва неизвестного устройства
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе проведения ООС один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В течение суток подразделения ОС придерживаются устойчивого режима прекращения огня. Зато враг два раза нарушил запрет на использование любого оружия.
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Водяного по направлению Ужовка - применяя стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз:
неподалеку Южного по направлению шахты им. Гагарина - применяя стрелковое оружие.
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4 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня.
Зато, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 1 раз - с применением запрещенной минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Факты беспокоящего огня противника зафиксированы вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое, Пески, Лебединский и Водяное.
4 августа в районе проведения ООС представителями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыто 1 кража, 1 хулиганство, 1 мошенничество и 4 факта незаконного обращения с наркотическими средствами. По подозрению участия в составе вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников задержаны и переданы в правоохранительные органы 3 человека. Выявлено 15 административных правонарушений.
Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 16000 человек и 2200 транспортных средств. 14500 человек и 2000 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. Тридцать восьми лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.
Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения операции работали в штатном режиме. Общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Объединенных сил.
Напомним, ровно пять лет назад, 5 августа 2014 года, украинские военные освободили Марьинку от российской оккупации.