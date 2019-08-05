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ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции, есть раненый

ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции, есть раненый

Киев  •  УНН

 • 8489 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики дважды обстреляли украинские позиции, один военнослужащий был ранен. Об этом сообщили УНН в пресс-центре ООС.

"В течение суток (Вооруженные Силы Украины - ред.) придерживаются устойчивого режима прекращения огня. Зато враг дважды нарушил запрет на использование любого оружия. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщение.

Также, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских военных подразделений из стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Водяного по направлению Ужовка - применяя стрелковое оружие", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны 1 раз: неподалеку Южного по направлению шахты им. Гагарина - применяя стрелковое оружие.

Как сообщал УНН, 4 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 1 раз - с применением запрещенного минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм.

Напомним, ровно пять лет назад, 5 августа 2014 года, украинские военные освободили Марьинку от российской оккупации.

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