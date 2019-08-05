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ООС: бойовики 6 разів обстріляли українські позиції

ООС: бойовики 6 разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. 4 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.

Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Верхньоторецького – з міномету калібру 82 мм;
двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
два рази околиці Лебединського – зі стрілецької зброї;
неподалік Водяного – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.

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Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поряд Водяного – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз:

неподалік Південного – зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 8 разів обстріляли українські позиції, є поранений.

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