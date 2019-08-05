ООС: бойовики 6 разів обстріляли українські позиції

КИЇВ. 5 серпня. УНН. 4 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.