ООС: бойовики 8 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. 3 серпня ворог вісім разів порушував режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї;
поряд Павлополя – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
неподалік Кримського – зі стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Майорськ – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;
околиці Південного – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;
поблизу Новолуганського – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї;
поряд Травневого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Новогородського – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.
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За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників:
поблизу Верхньоторецького – з міномету калібру 82 мм;
двічі в районі населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
поряд Широкиного – зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, більше 30 мін виявили під час розмінування ділянки біля мосту в Станиці Луганській.