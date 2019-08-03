Ситуація на Донбасі: бойовики 6 разів порушили режим тиші, є поранений

“Упродовж доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із підствольних гранатометів та стрілецької зброї”, — вказано у повідомленні штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив два обстріли позицій Об’єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 4 рази, в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Як повідомляв УНН, з початку цієї доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог тричі порушив режиму припинення вогню, в результаті цього одного українського військового було поранено.