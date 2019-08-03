Ситуація на Донбасі: бойовики 6 разів порушили режим тиші, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. З початку цієї доби, станом на 19:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог 6 разів порушив режиму припинення вогню, в результаті цього одного українського військового було поранено. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник час брифінгу, передає УНН.
“Упродовж доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із підствольних гранатометів та стрілецької зброї”, — вказано у повідомленні штаб ООС.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив два обстріли позицій Об’єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 4 рази, в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.
Як повідомляв УНН, з початку цієї доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог тричі порушив режиму припинення вогню, в результаті цього одного українського військового було поранено.