ООС: бойовики тричі обстріляли українські позиції, є поранений

КИЇВ. 3 серпня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог тричі порушив режиму припинення вогню, в результаті цього одного українського військового було поранено. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник час брифінгу, передає УНН.