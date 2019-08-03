ООС: бойовики тричі обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог тричі порушив режиму припинення вогню, в результаті цього одного українського військового було поранено. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник час брифінгу, передає УНН.
“Від початку цієї доби, станом на 12:00 в районі проведення операції зафіксовано три збройні провокації з боку бойовикі . При цьому міномети заборонених калібрів противник не застосовував. Також, один український військовослужбовець дістав поранення”, — сказав Мотузяник.
Так, під ворожим вогнем вже сьогодні перебували захисники с. Кримське, де бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, а також оборонці населеного пункту Майорськ — там бойовики здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.
Окрім того ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї в бік оборонців Мар’їнки, що на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, 2 серпня ворог десять разів порушував режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.