ООС: бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. 2 серпня ворог десять разів порушував режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Новоселівки Другої – з ручного протитанкового гранатомету;
двічі поряд Богданівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
околиці Павлопіля – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
двічі неподалік Нижньотеплого – з великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Луганське – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поблизу Світлодарська – з великокаліберного кулемету;
два рази поряд Південного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.
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Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік Кримського – зі стрілецької зброї;
поряд Майорська – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики п'ять разів порушили перемир'я.