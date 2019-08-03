ООС: боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных, есть раненые

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101052 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 101881 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130744 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140684 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128119 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129091 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130952 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153226 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151181 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 11:59 • 135755 просмотра
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ООС: боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных, есть раненые

ООС: боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 11163 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. 2 августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Новоселовка Вторая - с ручного противотанкового гранатомета;
дважды рядом Богдановка - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
окраине Павлополь - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:

дважды неподалеку Нижнетеплое - из крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Луганское - с автоматической гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Светлодарска - из крупнокалиберного пулемета;
два раза рядом с Южным - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

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С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Крымского - из стрелкового оружия;
рядом Майорского - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Напомним, за минувшие сутки боевики пять раз нарушили перемирие.

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