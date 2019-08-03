ООС: боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных, есть раненые

КИЕВ. 3 августа. УНН. 2 августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.