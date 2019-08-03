ООС: боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. 2 августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:
вблизи Новоселовка Вторая - с ручного противотанкового гранатомета;
дважды рядом Богдановка - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
окраине Павлополь - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:
дважды неподалеку Нижнетеплое - из крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Луганское - с автоматической гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Светлодарска - из крупнокалиберного пулемета;
два раза рядом с Южным - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.
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С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:
неподалеку Крымского - из стрелкового оружия;
рядом Майорского - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
Напомним, за минувшие сутки боевики пять раз нарушили перемирие.