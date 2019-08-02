Ситуація на Донбасі: бойовики п'ять разів порушили перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Упродовж доби бойовики на Донбасі п'ять разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. Втрат з української сторони не зафіксовано, передає УНН із посиланням на прес-службу ООС.
"Упродовж доби ворог п'ять разів порушив заборону на використання будь-якої зброї. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
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У прес-центрі додали, що втрат з української сторони не зафіксовано.
Нагадаємо, 1 серпня підрозділи ООС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, ворог п'ять разів порушував заборону на використання будь-якої зброї.