ООС: бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. 1 серпня підрозділи ООС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, ворог п'ять разів порушував заборону на використання будь-якої зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Павлополя – з великокаліберного кулемету;
поряд Красногорівки – з великокаліберного кулемету;
околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 2 рази:
неподалік Попасної – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Кримське – з великокаліберного кулемету.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, бойовики в зоні ООС вже тричі відкривали вогонь.