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ООС: бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових, є поранений

ООС: бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових, є поранений

Київ • УНН

 • 11277 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. 1 серпня підрозділи ООС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, ворог п'ять разів порушував заборону на використання будь-якої зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.

Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Павлополя – з великокаліберного кулемету;
поряд Красногорівки – з великокаліберного кулемету;
околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 2 рази:

неподалік Попасної – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Кримське – з великокаліберного кулемету.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, бойовики в зоні ООС вже тричі відкривали вогонь.

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