Бойовики в зоні ООС вже тричі відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, незаконні збройні формування здійснили 3 обстріли в зоні проведення операції Об’єднаних сил, одного українського військовослужбовця поранено. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Полковник Максим Праута під час брифінгу, передає УНН.
"Станом на 12-ту годину сьогодні, 1 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли", - йдеться в повідомленні.
Так, на Луганському напрямку опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил в районі населеного пункту Попасна після 5:00 ранку були обстріляні з боку окупованого Молодіжного з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку з початком доби противник упродовж 15 хвилин вів вогонь з кулеметів великого калібру по позиціях наших військ неподалік Павлополя.
Ще раз великокаліберні кулемети окупанти використали під час 15-хвилинного обстрілу захисників Красногорівки, який розпочався о пів на 11-ту з боку населеного пункту Трудівський.
"За наявною інформацією, від початку поточної доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил поранено. Наразі воїн перебуває в одному з військових мобільних госпіталів, де йому надається уся необхідна допомога. Наші військові надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - зазначив Праута.
Нагадаємо, Тристороння контактна група констатувала, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня 2019 року, зберігається.