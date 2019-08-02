Більше 30 мін виявили під час розмінування ділянки біля мосту в Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Державна служба надзвичайних ситуацій проводить розмінування у Станиці Луганській. Біля мосту знайшли 31 міну, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.
"У період з 1 по 10 серпня 2019 року підрозділи ДСНС здійснюватимуть розмінування ділянок уздовж зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець на глибину 30 метрів з обох боків", - йдеться у повідомленні.
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Як відзначили у прес-службі ООС, на цей період представники української сторони СЦКК отримали гарантії безпеки від представників тимчасово окупованої території Луганської області на обстеження ділянок території в районі зруйнованого мосту.
Особовим складом піротехнічних розрахунків ДСНС зосередженим в районі виконання завдань виконуються роботи щодо розмінування ділянок на підконтрольній території України. Зокрема, вже обстежено 0,13 гектарів території. Виявлено, вилучено та знешкоджено 31 вибухонебезпечний предмет.
Розмінування ділянки вздовж зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець учора ввечері на непідконтрольній території не були проведені. Це пов'язано з тим, що військовими формуваннями тимчасово окупованої території Луганської області не було надано допуску піротехнічним групам ДСНС України на вказану ділянку території, відзначили у прес-службі.
Нагадаємо, 1 серпня почалося розмінування території біля зруйнованого моста в Станиці Луганській.