Почалося розмінування території біля зруйнованого моста в Станиці Луганській

“Сьогодні з ранку, сапери ДСНС приступили до розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту біля КПВВ „Станиця Луганська“. Це, наступний крок з нашого боку, для ремонту моста”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна у Мінську озвучила свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській.

В ОБСЄ припускають, що ремонт моста у Станиці Луганській триватиме кілька місяців.