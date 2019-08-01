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Почалося розмінування території біля зруйнованого моста в Станиці Луганській

Почалося розмінування території біля зруйнованого моста в Станиці Луганській

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Сапери ДСНС почали розміновувати територію біля зруйнованого мосту на КППВ “Станиця Луганська”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідоляє Станично-Луганська районна державна адміністрація, передає УНН.

“Сьогодні з ранку, сапери ДСНС приступили до розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту біля КПВВ „Станиця Луганська“. Це, наступний крок з нашого боку, для ремонту моста”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна у Мінську озвучила свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській.

В ОБСЄ припускають, що ремонт моста у Станиці Луганській триватиме кілька місяців.

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