Почалося розмінування території біля зруйнованого моста в Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Сапери ДСНС почали розміновувати територію біля зруйнованого мосту на КППВ “Станиця Луганська”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідоляє Станично-Луганська районна державна адміністрація, передає УНН.
“Сьогодні з ранку, сапери ДСНС приступили до розмінування території, прилеглої до зруйнованого мосту біля КПВВ „Станиця Луганська“. Це, наступний крок з нашого боку, для ремонту моста”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Україна у Мінську озвучила свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській.
В ОБСЄ припускають, що ремонт моста у Станиці Луганській триватиме кілька місяців.