Бойовики не пустили саперів ДСНС на інший бік мосту в Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Бойовики ОРЛО не дозволили саперам Державної служби з надзвичайних ситуацій проводити роботи з розмінування на іншому боці зруйнованого мосту в Станиці Луганській. Про це сказав один зі спостерігачів ОБСЄ у відео, оприлюдненому Станично-Луганською районною державною адміністрацією, передає УНН.
Так, спостерігач передав представнику української сторони СЦКК, що члени незаконних збройних формувань не дозволяють роботи на іншій стороні мосту.
“Я зараз вам повідомляю те, що до мене довели, що мені сказав джентльмен на іншій стороні. Вони вам не дозволять проводити роботи там”, — сказав один зі спостерігачів, показуючи на іншу сторону мосту.
Як повідомляв УНН, українські фахівці змогли обстежити міст в Станиці Луганській лише з третьої спроби.