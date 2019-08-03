ООС: боевики трижды обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. С начала этого периода, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг трижды нарушил режим прекращения огня, в результате этого одного украинского военного ранения. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузянык время брифинга, передает УНН.
“С начала этого периода, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции зафиксировано три вооруженные провокации со стороны боевики. При этом минометы запрещенных калибров противник не использовал. Также, один украинский военнослужащий получил ранения”, — сказал Мотузяник.
Так, под вражеским огнем уже сегодня находились защитники с. Крымское, где боевики вели огонь из стрелкового оружия, а также защитники населенного пункта Майорское — там боевики совершили несколько выстрелов из подствольного гранатомета.
Кроме того враг открывал огонь из стрелкового оружия в сторону защитников Марьинки, что на Донецком направлении.
Напомним, 2 августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.