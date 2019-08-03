Ситуация на Донбассе: боевики 6 раз нарушили режим тишины, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. С начала этого периода, по состоянию на 19:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг 6 раз нарушил режим прекращения огня, в результате этого одного украинского военного ранения. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузянык время брифинга, передает УНН.
“В течение суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с подствольных гранатометов и стрелкового оружия”, — указано в сообщении штаб ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны 4 раза, в результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
Как сообщал УНН, с начала этого периода, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг трижды нарушил режим прекращения огня, в результате этого одного украинского военного ранения.