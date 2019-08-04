ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

КИЕВ. 4 августа. УНН. 3 августа враг восемь раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.