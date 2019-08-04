ООС: боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. 3 августа враг восемь раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:
вблизи Марьинки - из стрелкового оружия;
рядом Павлополь - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:
неподалеку Крымского - из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта майорских - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
окраине Южного - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганское - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
рядом с Майским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новгородского - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация на Донбассе: боевики 6 раз нарушили режим тишины, есть раненый
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил четыре обстрелы позиций украинских защитников:
вблизи Верхнеторецкого - с миномета калибра 82 мм;
дважды в районе населенного пункта Пески - из стрелкового оружия;
рядом Широкино - из стрелкового оружия.
Напомним, более 30 мин обнаружили во время разминирования участка возле моста в Станице Луганской.