ООС: боевики 6 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. 4 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 1 раз - с применением запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:
вблизи Верхнеторецкого - с миномета калибра 82 мм;
дважды в районе населенного пункта Пески - из стрелкового оружия;
два раза на окраине Лебединского - из стрелкового оружия;
неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.
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С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:
рядом с Водяным - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз:
неподалеку от Южного - из стрелкового оружия.
Напомним, за минувшие сутки боевики 8 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый.