ООС: боевики 6 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 5 августа. УНН. 4 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 1 раз - с применением запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.