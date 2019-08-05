ООС: бойовики двічі обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики двічі обстріляли українські позиції, одного військовослужбовця було поранено. Про це УНН повідомили у прес-центрі ООС.
“Упродовж доби (Збройні Сили України — ред.) дотримуються сталого режиму припинення вогню. Натомість, ворог двічі порушив заборону на використання будь-якої зброї. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав поранення”, — йдеться в повідомлення.
Також, збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції українських військових підрозділів зі стрілецької зброї.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ противник здійснив один обстріл позицій Об’єднаних сил: поблизу Водяного з напрямку Ужівки — застосовуючи стрілецьку зброю”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції українських військових були обстріляні 1 раз: неподалік Південного з напрямку шахти ім. Гагаріна — застосовуючи стрілецьку зброю.
Як повыдомляв УНН, 4 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 1 раз – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм.
Нагадаємо, рівно п’ять років тому, 5 серпня 2014 року, українські військові звільнили Мар’їнку від російської окупації.