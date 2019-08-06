Волкер надзвичайно розчарований порушеннями “режиму тиші”, через які загинули четверо військових ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що дуже розчарований новинами про порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі, через які загинули четверо українських військових. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
“Надзвичайно розчарований новими порушеннями режиму припинення вогню, що призвели до вбивства 4 українських солдатів очолюваними росіянами силами”, — наголосив Волкер.
У цьому зв’язку спецпредставник США додав, що це відбулося “особливо у той час, коли новий український президент робить жести в інтересах миру”.
Як повідомляв УНН, на Донбасі внаслідок обстрілів російських окупантів сьогодні, 6 серпня, загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України.
Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces — especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace.— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) August 6, 2019
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