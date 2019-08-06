Волкер надзвичайно розчарований порушеннями “режиму тиші”, через які загинули четверо військових ЗСУ

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що дуже розчарований новинами про порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі, через які загинули четверо українських військових. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.