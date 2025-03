Волкер надзвичайно розчарований порушеннями “режиму тиші”, через які загинули четверо військових ЗСУ

“Надзвичайно розчарований новими порушеннями режиму припинення вогню, що призвели до вбивства 4 українських солдатів очолюваними росіянами силами”, — наголосив Волкер.

У цьому зв’язку спецпредставник США додав, що це відбулося “особливо у той час, коли новий український президент робить жести в інтересах миру”.

Як повідомляв УНН, на Донбасі внаслідок обстрілів російських окупантів сьогодні, 6 серпня, загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України.

Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces — especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace.

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) August 6, 2019

