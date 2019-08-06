Волкер чрезвычайно разочарован нарушениями "режима тишины", из-за которых погибли четверо военных ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что очень разочарован новостями про нарушения режима прекращения огня на Донбассе, из-за которых погибли четверо украинских военных. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Чрезвычайно разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, которые привели к убийству 4 украинских солдат возглавляемыми русскими силами", - подчеркнул Волкер.
В связи с этим спецпредставитель Госдепа США добавил, что это произошло "особенно в то время, когда новый украинский президент делает жесты в интересах мира".
Как сообщал УНН, на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов сегодня, 6 августа, погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces - especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace.- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) August 6, 2019
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