Загибель чотирьох військових на Донбасі: названо зброю, з якої стріляли бойовики
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Четверо українських військовослужбовців загинули на Донбасі внаслідок обстрілу із протитанкового гранатомета. Про це зазначено у повідомленні української сторони Спільного центру координації та контролю, яке поширила прес-служба ООС, передає УНН.
“Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет”, — повідомили в ООС.
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За інформацією СЦКК, “зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей”.
Як повідомляв УНН, у зоні ООС загинули четверо українських військових.