Гибель четырех военных на Донбассе: названо оружие, из которого стреляли боевики

"Установлено, что огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Украинське, применив при этом ручной противотанковый гранатомет", - сообщили в ООС.

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По информации СЦКК, "указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей".

Как сообщал УНН, в зоне ООС погибли четверо украинских военных.