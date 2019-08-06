Гибель четырех военных на Донбассе: названо оружие, из которого стреляли боевики
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Четверо украинских военнослужащих погибли на Донбассе в результате обстрела с противотанкового гранатомета. Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра координации и контроля, которое распространила пресс-служба ООС, передает УНН.
"Установлено, что огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Украинське, применив при этом ручной противотанковый гранатомет", - сообщили в ООС.
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По информации СЦКК, "указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей".
Как сообщал УНН, в зоне ООС погибли четверо украинских военных.