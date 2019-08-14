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У "Слузі народу" пропонують створити комітет із питань IT

У "Слузі народу" пропонують створити комітет із питань IT

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У партії "Слуга народу" пропонують створити комітет Верховної Ради із питань IT. Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив член партії Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.

"Комітет повинен обслуговувати, в хорошому розумінні цього слова, напрямок, який потребує розвитку в країні. І тому ми пропонуємо створити, у тому числі, і комітет з IT", – сказав Стефанчук.

За його словами, кількість комітетів треба скоротити і об'єднати комітети близькі за значенням, але які не несуть функціонального навантаження.

"Адже варто відходити від тієї практики, що комітети ставали заручниками політичного торгу", - зазначив Стефанчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У "Слузі народу" пропонують скоротити кількість комітетів до 22

Нагадаємо, раніше у партії "Слуга народу" називали першочергові законодавчі ініціативи та законопроекти, які будуть внесені найближчим часом.

Також нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив про намір зробити "державу в смартфоні".

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