У "Слузі народу" пропонують створити комітет із питань IT
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У партії "Слуга народу" пропонують створити комітет Верховної Ради із питань IT. Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявив член партії Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
"Комітет повинен обслуговувати, в хорошому розумінні цього слова, напрямок, який потребує розвитку в країні. І тому ми пропонуємо створити, у тому числі, і комітет з IT", – сказав Стефанчук.
За його словами, кількість комітетів треба скоротити і об'єднати комітети близькі за значенням, але які не несуть функціонального навантаження.
"Адже варто відходити від тієї практики, що комітети ставали заручниками політичного торгу", - зазначив Стефанчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У "Слузі народу" пропонують скоротити кількість комітетів до 22
Нагадаємо, раніше у партії "Слуга народу" називали першочергові законодавчі ініціативи та законопроекти, які будуть внесені найближчим часом.
Також нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив про намір зробити "державу в смартфоні".