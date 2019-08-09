У "Слузі народу" пропонують скоротити кількість комітетів до 22

“Щодо кількості комітетів. Я зараз буду озвучувати позицію як від політичної партії „Слуга народу“. Сьогодні у нас 27 комітетів плюс комісія з приватизації. Ми пропонуємо зменшити кількість комітетів до 22 комітетів”, — сказав разумков.

З його слів, він буде чекати пропозицій, зауважень, які пропонується обговорити на наступному засіданні робочої групи.

“Я це пропоную, тому що нам можливо було б краще зібратись у вівторок та почати працювати надалі, аніж затягувати процес”, — додав він.

Як повідомляв УНН, у “Слузі народу” прокоментували інформацію про “розкол”.