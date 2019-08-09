У "Слузі народу" пропонують скоротити кількість комітетів до 22
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Політична партія “Слуга народу” пропонує скоротити кількість комітетів Верховної Ради до 22 комітетів. Про це сказав очільник президентської партії “Слуга народу” Дмитро Разумков під час засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Щодо кількості комітетів. Я зараз буду озвучувати позицію як від політичної партії „Слуга народу“. Сьогодні у нас 27 комітетів плюс комісія з приватизації. Ми пропонуємо зменшити кількість комітетів до 22 комітетів”, — сказав разумков.
З його слів, він буде чекати пропозицій, зауважень, які пропонується обговорити на наступному засіданні робочої групи.
“Я це пропоную, тому що нам можливо було б краще зібратись у вівторок та почати працювати надалі, аніж затягувати процес”, — додав він.
Як повідомляв УНН, у “Слузі народу” прокоментували інформацію про “розкол”.