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У "Слузі народу" пропонують скоротити кількість комітетів до 22

У "Слузі народу" пропонують скоротити кількість комітетів до 22

Київ • УНН

 • 12217 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Політична партія “Слуга народу” пропонує скоротити кількість комітетів Верховної Ради до 22 комітетів. Про це сказав очільник президентської партії “Слуга народу” Дмитро Разумков під час засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“Щодо кількості комітетів. Я зараз буду озвучувати позицію як від політичної партії „Слуга народу“. Сьогодні у нас 27 комітетів плюс комісія з приватизації. Ми пропонуємо зменшити кількість комітетів до 22 комітетів”, — сказав разумков.

З його слів, він буде чекати пропозицій, зауважень, які пропонується обговорити на наступному засіданні робочої групи.

“Я це пропоную, тому що нам можливо було б краще зібратись у вівторок та почати працювати надалі, аніж затягувати процес”, — додав він.

Як повідомляв УНН, у “Слузі народу” прокоментували інформацію про “розкол”.

Українські Національні Новини

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