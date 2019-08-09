В "Слуге народа" предлагают сократить количество комитетов до 22
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Политическая партия “Слуга народа” предлагает сократить количество комитетов Верховной Рады до 22 комитетов. Об этом сказал глава президентской партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков во время заседания подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
“По количеству комитетов. Я сейчас буду озвучивать позицию как от политической партии „Слуга народа“. Сегодня у нас 27 комитетов плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить количество комитетов до 22 комитетов”, — сказал Разумкова.
По его словам, он будет ждать предложений, замечаний, которые предлагается обсудить на следующем заседании рабочей группы.
“Я это предлагаю, потому что нам можно было бы лучше собраться во вторник и начать работать в дальнейшем, чем затягивать процесс”, — добавил он.
Как сообщал УНН, в “Слуге народа” прокомментировали информацию о “расколе”.